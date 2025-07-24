DABİS, İŞKUR tarafından yürütülmeye başladı

Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), 2 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin (CBİKO) tercih döneminde ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve mezun olmuş bireylere kariyer desteği sağlamak amacıyla 2020 yılında Danışman Bilgi Sistemi’ni (DABİS) hayata geçirmişti. Sistemin 28 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 183 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılmasının ardından 2 Temmuz’dan itibaren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülmeye başladı. Bu kapsamda kurum bünyesinde görevli İŞKUR iş ve meslek danışmanları ve MEB’e bağlı rehber öğretmenler tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerle ortaöğretim ve yükseköğretim süreçlerine geçiş yapan gençlere tercih yapması konusunda destek sağlanması hedefleniyor.

DABİS uygulamasının mezunların iş gücü piyasası performanslarını değerlendiren objektif veriye dayalı bir kariyer bilgi sistemi olduğunu aktaran İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Nazan Öksüz, "Tercih dönemindeki gençlere rehberlik edecek, danışmanlık sağlayacak iş ve meslek danışmanlarımız ile Milli eğitimin sisteme kayıtlı rehber öğretmenleri tarafından kullanılan bir sistem" dedi.

"Kendilerini nelerin beklediğine dair öğrencilerimize bir rehberlik hizmeti sunuluyor"

Sistemin ortaöğretimden yükseköğretime ve mezunlara da kariyer danışmanlığı hizmeti verildiğini söyleyen Öksüz, "Örnek vermek gerekirse YKS sonuçları açıklandı ve önümüzdeki dönemde gençlerimiz tercihlerini yapacaklar. Burada tercih aşamasındaki gençlerin bölümünü seçmeleri konusunda hangi bölümü seçeceği konusunda kararsızsa danışmanlarımıza gelerek bölüm ve üniversite konusunda kendilerinden bilgi alabilirler. Örneğin o bölümden mezun olanların istihdam oranı ne, 2 iş arasında bekleme süresi ne, bir işe girdikten sonra ne kadar süre o işte çalışıyorlar, hangi sektörlerde çalışıyorlar, kamuda istihdam oranı ne, akademide istihdam oranı ne? gibi farklı göstergeler üzerinden mezuniyet sonrası kendilerini nelerin beklediğine dair öğrencilerimize bir rehberlik hizmeti sunuluyor" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sistemden nasıl yararlanacağı hakkında bilgi veren Öksüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Sistemden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerine gelerek danışmanlık hizmeti alabilirler. Aynı zamanda dabis.işkur.gov.tr adresinden girerek de öğrenci kaydı oluşturabilirler. Kayıt sonrası kendilerine verilen kodlarla da yine rehber öğretmenlerine ve iş ve meslek danışmanlarına giderek bu hizmetten yararlanabilirler."

"Gençler kişilik özelliklerini bildikten sonra daha kendilerine uygun ve istedikleri mesleklerde çalışacaktır"

Öksüz, mesleki Yönelim Test Bataryasının gençlerin kendini tanıyıp uygun mesleği seçme konusunda yardımcı olacağını dile getirerek, "Gençler kendilerini tanıyıp kişilik özelliklerini bildikten sonra bölümlerini seçtiğinde, ileride iş gücü piyasasına girdiğinde daha kendilerine uygun ve istedikleri mesleklerde çalışacaktır. Dolayısıyla İŞKUR’a gelerek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla mesleki yönelim test bataryasını kendilerine uygulanmasını isteyebilirler burada 3 testten oluşan mesleki yönelim genel yetenek ve kişilik testlerinden oluşan bir test uyguluyoruz gençlerimize. Sonrasında kendilerine hangi mesleklere eğilimleri olduğuna dair bir rapor veriyoruz" diye konuştu.

"4 fuaye alanımız var"

Online tercih danışmanlığının yapılacağı Sanal Meslek Tanıtım Fuarı’nın 23-24-25 Temmuz tarihlerinde yapılacağını söyleyen Öksüz, "Bunun yanın sıra gerçekleştirilecek sanal fuarımızda tercih danışmanlığı veriyoruz. Online tercih danışmanlığı bu. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dilden ulaşan 4 fuaye alanımız var. Bu 4 fuaye alanımızda danışmanlarımız online olarak tercih danışmanlığı veriyor ve meslek erbaplarımızla, akademisyenlerimizle bölümler ve meslekler hakkında online seminerler gerçekleştiriyor. Seminerlerde akademisyenler ve meslek erbaplarının sunumları sonrasında öğrenciler sorular sorabiliyorlar etkileşimli bir ortamda tercihleri noktasında danışmanlık almış oluyorlar" açıklamasında bulundu.