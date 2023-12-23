Dağ'a çifte liderlik ödülü

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, fark oluşturan başarılı çalışmalarıyla hem “50 Güçlü Kadın CEO” hem de “Altın Lider Ödülü” aldı.

Türkiye’de lider eğitim kurumlarından biri olan Bahçeşehir Koleji’nin Genel Müdürü Özlem Dağ, iki prestijli ödüle birden layık görüldü. Dağ, hem Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen “50 Güçlü Kadın CEO” ödülünü hem de toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından verilen “Altın Liderler Ödülü”nü aldı.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alan mezunları ve eğitimde öncü projeleriyle öne çıkan Bahçeşehir Koleji Türkiye’de 65 ilde 153 kampüs ve 100 bini aşkın öğrencisiyle eğitim sektörünün lokomotif kurumlarından biri oldu. Sektördeki bu gelişim ve büyümesine paralel olarak Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da yöneticilik başarısıyla iki önemli liderlik ödülüne değer bulundu.

Ekonomist ve Capital dergilerinin düzenlediği şirketlerin 2022 cirolarına göre sıralanan ve bu yıl 11’inci kez açıklanan “50 Güçlü Kadın CEO” listesinde yer alan Özlem Dağ, ödülünü düzenlenen törenle teslim aldı. Dağ’ın ikinci ödülü ise iş dünyasının liderleri ve çalışanların oylarıyla tespit edilen “Altın Liderler Ödülü” oldu. 2023 yılının en beğenilen 50 CEO’sundan biri olan Özlem Dağ, iş dünyasının en prestijli ödüllerinden “Altın Liderler Ödülü”ne layık bulundu.