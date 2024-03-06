Dağ-Der'den Dinçer'e tam destek

Mudanya’da yaşayan ’Dağlı’ vatandaşlarla biraraya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek Yerel seçimler öncesi vatandaşlarla biraraya gelirken, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşup ilçenin sorunları ve çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Dinçer son olarak Mudanya Dağ-Der üyeleriyle biraraya geldi. Toplantıya AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker, Dağ-Der Genel Başkanı İsmail Aydoğdu, Mudanya Şube Başkanı İsa Doğan, Emek Şube Başkanı Ahmet Çam, Dağ-Der Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılırken, vatandaşlar Dinçer’e yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Mudanya’nın özellikli bir ilçe olduğunu söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Türkiye’de çok örneği olmayan hem coğrafi hem de sosyolojik yapıya sahip bir ilçemiz var. Bunu korumamız gerekiyor. Elbette bunların yanısıra birçok sorun da var. Ancak sorunların çözümü için hep birlikte mücadele edersek başarılı oluruz. Sorunların çözüm yolları hakkında projelerimiz var. Elbette Mudanya’da yaşayan Dağlı vatandaşlarımızla aktif bir iletişim içinde olacağız. 4 bine yakın Dağlı hemşehrimizin Mudanya’ya değer katıyor. Hep birlikte Mudanya’yımdaha konforlu bir ilçe haline getirelim" diye konuştu.

"Birlikte başarılı oluruz"

İlçe Okul Aile Birliği temsilcileriyle de buluşan Gökhan Dinçer, ilçedeki her sorunun çözümü için gerekli planları olduğunu ve hep birlikte keyifle yaşanacak bir Mudanya ortaya çıkaracaklarını söyledi. Gümüşhaneli vatandaşlarla buluşan ve aynı zamanda köy ziyaretleri de gerçekleştirilen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Dedeköy, Hasköy ve Aydınpınar’da vatandaşlarla buluştu. Sorunları dinleyen Dinçer, sorunların çözümü konusunda çalışacaklarını ancak hep birlikte olunursa başarılı olunabileceğini ifade etti. Sorunların çözümleri için hep hareket edeceklerini ifade eden Gökhan Dinçer, her hafta gerçekleştirilecek köy ziyaretleri, 15 günde bir yapılacak halk buluşmalarının yanısıra, kuracakları sistemle vatandaşların sorunlarını çok daha kolay iletmesini sağlayacaklarını belirtti.

Bu arada seçim çalışmaları nedeniyle Gökhan Dinçer’e eşi Özlem Dinçer ve oğlu Burak Dinçer seçim ofisinde doğumgünü sürprizi yaparken, biraraya geldiği AK Parti il ile ilçe mevcut ve eski gençlik kolları başkanları ile antrenmanlarını izlemeye gittiği Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Hentbol sporcuları doğumgünü pastası keserek Dinçer’in yeni yaşını kutladılar.