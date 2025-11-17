Dağ köylüsüne belediyeden destek

Orhaneli Belediyesi, tarafından köylü çiftçilerin üretmiş oldukları organik meyve ve sebzelerin satışının yapabilmesi için Orhaneli Bursa ve Orhaneli Harmancık yolu üzerinde ana yol güzergahında satış standları kuruldu.

Yol güzargahında bulunan her mahalleye 5 er adet ürün satış standları yapıldı. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Köylümüzün kendi üretmiş oldukları meyve, sebze gibi organik ürünlerini satabilmeleri için Bursa yol güzargahında toplam 40 adet ürün satış standları yaptık. Amacımız köylümüzün kalkınması ve üretmiş oldukları ürünleri satabilmeleri yağmur, çamur ve güneşte ürünlerini rahat bir şekilde satacaklar. Köylümüze bol bereketli günler ve kazançlar diliyorum" dedi.

Toplam 40 adet yapılmış ürün satış stantları Erenler, Nalınlar, Çöreler, Yörükler, Akçabük, Sadağı, Serçeler, Demirci mahallelerine yerleştirildi.