Dağ yolunda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir araç dağ yolunda mahsur kaldı.

Bozüyük Tekke Mahallesi kırsalında akşam saatlerinde bir araç dağ yolunda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri intikal etti. Vatandaş ve aracı mahsur kalınan dağ yolundan kurtarılarak, Bozüyük ilçesine getirildi. Olay ile ilgili açıklama yapan Bilecik Valiliği, "Devletin hazinesi insandır’’ notunu paylaşarak olay ile ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.