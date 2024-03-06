Dağ yöresi Büyükşehir'le kalkınacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Harmancık’ta vatandaşlarla biraraya gelerek dağ yolunu en kısa sürede halledeceklerini söyleyerek, “Kırsal turizm, hayvancılık ve tarımla alakalı konuların gelişmesi adına yol konusunu önemsiyoruz. Harmancık’a ana kucağı ve gençlik merkezi de kazandıracağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Harmancık ilçesinde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, hemşehri dernekleri temsilcileri, muhtarlar ve teşkilat üyeleriyle buluştu. Eko Turizm Tesisleri’ndeki toplantıya Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İl Başkanvekili Kamil Bayramiç, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Harmancık Belediyesi eski başkanı Mustafa Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Temel, MHP İlçe Başkanı Selim Yanar ve meclis üyeleri de katıldı.

“Yol konusunu önemsiyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birçok zorluklarla geçirilen 5 seneye rağmen Bursa’da ve ilçelerde birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Yollardan altyapıya, kanalizasyondan içme suyuna ve göletlere kadar kırsal bölgelerde dokunmadık yerde bırakmadıklarını belirten Başkan Aktaş, 17 ilçe, bin 606 mahalle ve 3,5 milyon nüfusa mazeret üretmeden hizmet ettiklerini ifade etti. Başkalarının ise anlatacak bir şeyi olmamasına rağmen lafügüzaf ile vakit geçirdiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bugün ne Harmancık’la, ne Büyükorhan’la, ne Orhaneli’yle, ne Keles’le alakaları falan yok. Yapmadıklarını yapmış gibi gösterirler, yapılmak istenen güzel işlere takoz olurlar. Bursa’nın 17 ilçesinde kırsal da dahil dokunmadık yer bırakmadık. Harmancık’ta mobilya meslek yüksekokulu var. Atıl binayı da değerlendirerek Kent Mobilyaları Üretim Tesisi’ni açtık. Şuan istihdam sağlanıyor. Kapasitesini de büyütebiliriz. Harmancık için bu tür işletmelerin önemli olduğunu biliyoruz. Şehrimizin ve ilçelerimizin dertleriyle dertleniyor, bunlarla yatıp kalkıyoruz. Doğ Yolu da milletvekillerimizle odaklandığımız konulardan bir tanesi. Bunu da halledeceğiz. Kırsal turizm, hayvancılık ve tarımla alakalı konuların gelişmesi adına yol konusunu önemsiyoruz. 4 dağ ilçesinde 43 bin nüfus olsa da şehir merkezinde 200-300 bin civarında dağ yöresinden insan yaşıyor. Sürekli köylerine, ailelerine gidip geliyorlar. Yol kalitesinin iyileşmesi insan dolaşımını daha da arttıracaktır” diye konuştu.

“İlk günkü heyecana sahibiz”

Harmancık’ta bu dönemde 6 bin 376 metre bordür, 11 bin 216 metrekare tretuvar, 21 bin ton sıcak asfalt, 116 kilometrekare sathi kaplama, 109 bin metrekare parke temini, 196 bin ton ocak malzeme temini sağladıklarını anlatan Başkan Aktaş, eksikleri de bildiklerini ve en kısa sürede halledeceklerini dile getirdi. Harmancık’a iki tane arıtma tesisi kazandırdıklarını anlatan Başkan Aktaş, “52 kilometre içme suyu hattı, 24 kilometre kanalizasyon hattı, 12 kilometre yağmur suyu hattı, 3 tane su sondajı yaptık. İtfaiye binamızın inşaatı devam ediyor. Yeni dönemde yeni altyapı yatırımlarımız olacak. Harmancık’a soğuk hava deposu gerektiğini biliyorum. Bunu halletmeliyiz. İlçemizin tarımda, kırsal turizmde ve hayvancılıkta müthiş potansiyeli var. Kamp, karavan etkinliğimizi büyüterek sürdüreceğiz. Bu potansiyeli geliştirecek desteklemeler yaptık ve yine yapacağız. 4 dağ ilçesine de doğalgazın gelmesin sağladık. Kırsal mahallelere doğalgazın yayılması için çalışmalar yapacağız. Harmancık’a ana kucağı ve gençlik merkezi de kazandıracağız. Aile destek yaşam merkezlerini 17 ilçeye yayacağız. Emeklilerimiz için her sene kültür turları düzenleyeceğiz. ‘Yaşlılara Evde Destek Projesi’ ile yaşlılara evlerindeki tamiratlarda yardımcı olacağız. Gençlerimiz, öğrencilerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz ve evlenecek olanlar için özel projelerimiz olacak. İlk günkü heyecana sahibiz. 1 Nisan sabahından itibaren kolları sıvayıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, dağ yöresinin her zaman olduğu gibi yine Cumhur İttifakı’na desteğini esirgemeyeceğine inandığını söyledi. Bursa’ya ve dağ yöresine hizmetleri aktarma konusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yavuz, yörenin ihtiyaçlarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ile birlikte gidereceklerini anlattı.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, 5 sene boyunca yapılan çalışmaları ve yeni dönemde yapacaklarını anlattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın destekleriyle sıcak asfalttan doğalgaza kadar birçok hizmetin Harmancık’a getirildiğini belirten Ataş, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kent Mobilyaları Üretim Tesisi’nin ilçeye değer kattığını dile getirdi. Destek ve katkılarından ötürü Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür eden Ataş, hizmetlerin yeni dönemde de hız kesmeden süreceğini belirtti.

AK Parti İl Başkanvekili Kamil Bayramiç, 22 senedir Türkiye’ye ve Bursa’ya halkla iç içe hizmeti aksatmadan sürdürdüklerini söyleyerek, 1 Nisan sonra da dağ yöresine hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindeki Kent Mobilyaları Üretim Tesisi’ni gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aktaş, daha sonra pazar esnafı ve vatandaşlarla biraraya gelerek sohbet etti.