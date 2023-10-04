Dağ yöresinde evde doğum

Bursa’nın dağ yöresi ilçelerinden Büyükorhan’a bağlı Kınık köyünde, riskli gebeliği nedeniyle sezaryen doğum yapması planlanan 37 haftalık gebe Yeter Durmuş, gece saatlerinde doğum sancısı çekmeye başlayınca köyde bulunan sağlık evinde görevli Ebe Gözde Birdal yardımına yetişti. Hastaneye gitmeye yeterli vakit kalmadığından evde gerçekleşen doğumda, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Daha önce iki kez ölü doğum yapan ve riskli gebeliği olduğu için sıkı takip edilen Yeter Durmuş’un, 23 Eylül Cumartesi günü eşinin gece vardiyasında olduğu saatlerde doğum sancıları başladı. Maden ocağında çalışan eşini durumdan haberdar etmek isteyen Durmuş, yerin metrelerce altında çalışan eşinin telefonuna ulaşamadı. Aynı işletmede çalışan sağlık evinde görevli Ebe Gözde Birdal’ın kocası Onur Birdal, durumu öğrenince hemen eşine bildirdi. Eşi vasıtası ile haberdar olan Ebe Birdal, vakit kaybetmeden 112’yi aradı ve kontrol maksatlı Durmuş’un evine gitti. Durmuş’u muayene eden Birdal, doğumun başladığını anlayınca kolları sıvadı. Zorlu sürecin ardından sabah saatlerinde bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Doğum sonrası anne ve bebeği, kontrol amacıyla Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.