Dağılan Altılı Masa'nın iki üyesi Balıkesir'de ittifak kararı aldı

Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı Burhan Deniz ve Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanı Abdulkadir Durmaz, yerel seçimlerde ittifak yapacaklarını açıkladı.

Basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı Burhan Deniz ve Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanı Abdulkadir Durmaz, Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 20 ilçede ortak aday çıkaracaklarını açıkladı. Gelecek Partisi İl Başkanı Burhan Deniz, Gelecek Partisi’nin Balıkesir’in derdiyle dertlenen, memleket için hizmet etmek isteyen bir ekip olduğunu belirterek, "İşimizi gücümüzü, çoluğumuzu çocuğumuzu bir kenara bırakarak memleketimiz için, göz bebeğimiz için ne yapabiliriz, ne üretebiliriz, bölgeye nasıl bir katkıda bulunabiliriz, bir farkındalık oluşturabilir miyiz, bugüne kadar bölgede yaşanmış olan güzel şeyleri daha ileri taşıyabilir miyiz, varsa yanlışlıkları tamir edebilir miyiz, bu düşünceyle yola çıkmış bir ekibiz" dedi.

Gelecek Partili kadrolar olarak siyaseti millete hizmet aracı olarak gördüklerini vurgulayan Deniz, "Bu milleti, memleketi, 82 milyonu kardeş olarak bildiğimiz için, 7’den 70’e vatandaşımızı, ülkemizi yüceltmek için siyaset yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdulkadir Durmaz ile birlikte açıklamalarını sürdüren Burhan Deniz, her iki partinin yerel seçimlere birlikte gireceklerini söyledi. Deniz, "Bazı ilçelerde biz aday çıkartacağız, bazı ilçelerde de Saadet Partisi aday çıkaracak" dedi.