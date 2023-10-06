Dağlık alanda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 6 keçi, AFAD ve Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dağlık alanda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 6 keçi, AFAD ve Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyünde hayvanlarını otlatmak için dağlık alana giden Hüseyin Somak’a ait 6 keçi, ulaşılması zor bir noktaya inerek mahsur kaldı. Sürüdeki 6 keçisini kurtarmaya çalışan Somak durumu AFAD ve Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Dağlık alanda yapılan çalışmalar neticesinde mahsur kalan 6 keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.