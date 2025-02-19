'Daha Dirençli İstanbul için Çalışıyoruz!'

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte Silivri Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu, SAK ekiplerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Tozlu, geleceğin Silivri’sinin depreme ve afetlere dayanıklı modern bir ilçe olması için Başkan Bora Balcıoğlu öncülüğünde yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Silivri Arama Kurtarma ekibine başarılar dileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Emeğinize sağlık. Gerçekten çok değerli bir alan. Afetle mücadele, evde başlar, evden sokağa, sokaktan mahalleye, mahalleden ilçeye, ilçeden ise tüm şehre ve ülkeye yayılır. Bu noktada hem heyecanlı hem kararlı bir ekibin varlığı bizi gerçekten mutlu etti. Özellikle İstanbul’daki ilçelerde, bu tür çalışmaların yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, ilçe belediyeleriyle yapılan toplantılarda afet hazırlık çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda genel sekreter yardımcısına, ilçe belediyelerinin envanter çıkarma sürecini başlatma talimatı verdi. İBB Başkanı İmamoğlu, “Şu an itibariyle, İstanbul’daki ilçelerimizde bu tür donanıma sahip kaç ilçe olduğunu rehabilite edilmesi gereken yerlerin neler olduğunu belirlememiz önemli. Silivri Belediyesinin afetlere hazırlık çalışmalarını örnek göstererek, dayanışma ile bu süreçlerin hızla nasıl tamamlanabileceğine dair ilçe belediyeleri için bir yol haritası oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.

“SAK Ekibi 175 bin vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi verdi”

Silivri’de kamu kurumlarından esnaflara kadar afet farkındalık eğitimi verildiğini dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Afetle mücadelenin temelinde bilinçli toplumlar ve dayanıklı yapılar yer alır. Silivri Arama Kurtarma Ekibimiz (SAK) bugüne kadar 175 bin vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi verdi” dedi.

Afetlere karşı farkındalık oluşturarak toplumsal dayanıklılığı artırmak gerektiğini kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Afetler sadece bir ilçenin değil, hepimizin meselesi. Biz de bu anlayışla bilgimizi, deneyimimizi ve hazırlığımızı paylaşarak daha dirençli bir İstanbul için çalışıyoruz” diye konuştu.

Afet anında iletişim kesilmemesi için GSM operatörüyle iş birliği yapıldığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, aynı zamanda SAK ekibinin bu zamana kadar birçok eğitimden geçtiğini kaydetti.

Dayanıklı Şehirler İçin İş Birliği Artacak

SAK ekibinin Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma eğitimini tamamladığını dile getiren Başkan Balcıoğlu, ekibin iki yıldızlı patch takmaya hak kazandığının altını çizdi.

Başkan Balcıoğlu’nun göreve geldiğinden bu yana Beşiktaş, Beylikdüzü ve Çatalca belediyelerine, İSKİ ekiplerine ve birçok kamu kurumuna Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri tarafından arama kurtarma akreditasyon eğitimleri verildiğini söyledi.

Toplantının sonunda, İstanbul’un afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için ilçe belediyeleriyle ortak hareket edilmesi gerektiği vurgulandı. Başkan İmamoğlu ve Başkan Balcıoğlu, afet yönetimi konusunda yerel yönetimler arasında daha güçlü bir iş birliği geliştireceklerini belirtti.