Daha güvenli bir şehir için bir aradalar

Bilecik Valisi Şefik Aygöl daha güvenli bir şehir için önlemlerin alınmaya devam ettiğini belirtti.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında, Bilecik Valiliğinde düzenlenen toplantıya ilçe kaymakamları ve güvenlik kollukları katılım gösterdi. Toplantıda Bilecik’in güvenliği ele alındı. Merkez ve ilçelere bağlı yaşanan güvenlik sorunlarının herhangi bir olumsuzluk oluşturmaması için çalışmaların devam edileceği belirtildi. Vali Aygöl, Bilecik için çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Huzur ve güvenli bir şehir için burada toplandık. Ele aldığımız problemleri yakında ortadan kaldıracağız’’ ifadelerini kullandı.