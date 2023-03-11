Daha yeşil Kadıköy için ücretsiz ağaç dağıtımı

Kadıköy Belediyesi, ilçede bulunan apartman sakinlerine, talep etmeleri halinde bahçelerine dikmeleri için ücretsiz ağaç dağıtımı yapıyor.

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 21 - 26 Mart Orman Haftası çerçevesinde "Daha yeşil bir Kadıköy için" sloganıyla hayata geçirdiği projeyle, Kadıköy’de bulunan apartmanların bahçelerine dikilmek üzere ücretsiz ağaç dağıtımı yapılacak.

Ağaçları edinmek isteyenler, 13 Mart Pazartesi günü belediyenin web sitesinden açılacak olan talep formunu doldurarak başvurabilecek. Başvuru apartmanlar adına yönetici tarafından yapılacak ve her başvuru sahibi sadece 2 adet ağaç talep edebilecek. Teslimatlar Özgürlük Parkı’ndaki ağaç depo alanından yapılacak ve teslimat sırasında apartman yöneticisinin kaşesi isteniyor. Sınırlı sayıda dağıtımı yapılacak ağaçlar şunlar: Huş, şeker akçaağaç, tijli defne, mavi ladin, mavi sedir, himalaya sedir, oya, acer palm crimson king, çınar, süs elması, ıhlamur, meşe, kayın, gürgen, zeytin ve süs eriği.