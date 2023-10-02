DAİMFED İstanbul şubesi açıldı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) İstanbul Şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu’nun İstanbul şubesi açılışı İstanbul Valisi Davut Gül, eski Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

“İstanbul’a katkı koymayı hedefliyoruz”

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, “DAİMFED olarak gerek kamuda gerekse sektörde gördüğümüz teveccühle yolumuza devam ediyoruz. Yakın zamanda açtığımız KKTC Temsilciliğimizden sonra İstanbul için toplanmış bulunuyoruz. Çukurova Bölgesi olarak yaşadığımız asrın felaketi depremlerden sonra birçok ihtiyaca federasyon olarak karşılık verdik. Bu anlamda İstanbul için sektörün gerekliliği ve çabaları önem arz etmektedir. Bunun oluşturacağı dağınıklığı gidermek, yerinde, zamanında bulunmak ve bilgilendirme yapmayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm ya da yerinde dönüşümün acil şart olduğu, akademisyenlerle ifade edilen İstanbul’umuzda bir katkı koymayı hedeflemiş bulunuyoruz. Elbette bu hareketimiz Valimiz Davut Gül önderliğinde kendisinin engin tecrübesi ile yol alacağız. DAİMFED İstanbul temsilciliğimizin başarılı çalışmalara vesile olacağına inancımız tamdır. İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

“DAİMFED’in doğru zamanda doğru yerde açılması son derece isabetli olmuştur”

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet eski Bakan Kürşat Tüzmen de “DAİMFED olarak Adana merkezli inşaat sektörü bileşenlerinin bir çatı altında toplanarak ülke faydasına çalışmalar hedeflemesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Son zamanlarda yaşadığımız afet felaketlerinin oluşturduğu sorunlara çare olarak gayretlerini görüyor ve takdir ediyorum. Ayrıca İstanbul da bir temsilcilik açarak vatandaşlarımıza yol göstermek, bilgilendirmek ve doğru hedeflerle doğru yatırımcılara yöneltmeleri insanımız ve ülkemiz adına gerekli bir harekettir. Umarım yaşamayız ancak yaşamda var olan afetlerde barınma yerlerimizin yuvalarımızın güvenilir sağlam olması huzur içinde yaşam için şarttır. DAİMFED’in doğru zamanda doğru yerde açılması son derece isabetli olmuştur. Başarılı olacaklarına inanıyor ve tebrik ediyorum” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ise kritik sayılacak bir dönemde DAİMFED temsilciliğinin açılmasını olumlu bulduğunu ifade ederek, “DAİMFED olarak alt yapınızın ve oluşumuzun kuvvetli olduğunu görüyorum. Sektör olarak, firmalar olarak İstanbul’umuz ve ülkemiz için faydalı olacağınıza inanıyorum. Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşümde birinci öncelik fedakarlık olacaktır. Devlet olarak, müteahhit olarak, Vatandaş olarak buna göğüs germek şarttır. Bunun sonucunda kazanım olarak canımız malımız garanti altına alınmış olur. 5-10 metre kare az mı çok mu oldu hesabından ziyade biran evvel elimizde kalanın hesabını yapmamız gerekiyor. Bu arada deprem olsun olmasın devletimizin bakanlığımızın ve siz sektör temsilcilerinin ivedilikle daha güvenli yaşanabilir yuvalarımızın yapılması gerekiyor. Bu konuda devlet-vatandaş-müteahhit iş birliğinin sağlanması hedefimize ulaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

DAİMFED İstanbul Şube Başkanı Tarkan Tüzmen de temsilcilik olarak, sektör temsilcileri ile bürokrasi köprüsünü oluşturmak, sorunları çözme noktasında birlikte hareket etmeyi hedeflediklerini, el birliği içinde başarılı çalışmalara imza atmayı istediklerini söyledi.