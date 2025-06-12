Daireden kamyon kamyon çöp çıktı

Kocaeli Gebze ilçesinde dubleks daireden ekipler kamyonlarca çöp temizledi.

Daireden kamyon kamyon çöp çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli Gebze ilçesinde dubleks daireden ekipler kamyonlarca çöp temizledi.

Köşklü Çeşme Mahallesi 532/2 Sokaktaki 4 katlı binadan yoğun kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçti. Gebze Belediyesi ekiplerinin sevk edildiği N.Ç. ve M.Ç’ye ait daireden çıkartılan çöpler kamyonlarla taşındı.

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Ev, çöplerin temizlenmesinin ardından ilaçlandı.