Dakar Rallisi'nin 10. etabını Sebastien Loeb kazandı

Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonu olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde 10. etap tamamlandı. Amatörlerin yanı sıra ustaların rekorlar kırmak için mücadele verdiği Dakar Ralli’nin onuncu etabını otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Sebastien Loeb kazandı.

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi’nin onuncu etabı tamamlandı. Birçok ismin ölümsüzleştiği Dakar Ralli’nin onuncu etabında otomobil kategorisinde Sebastien Loeb birinci sırada bitirdi. Genel klasmanda ise Red Bull sporcusu Nasser Al Attiyah hala birinci sırada bulunuyor. Etabın ardından Sebastien Loeb, “Bizim için iyi bir etaptı. Hata yapmadık ve problem de yaşamadık. Otomobilimizin hissiyatı iyiydi. Mesafenin çok uzun olması biraz zorlayıcıydı” yorumunu yaptı.