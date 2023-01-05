Dakar Rallisi'nin 5. gününde Nasser Al-Attiyah birinciliğe yerleşti

Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonu olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde beşinci gün geride kaldı. Amatörlerin yanı sıra ustaların rekorlar kırmak için mücadele verdiği Dakar Ralli’nin beşinci gününde otomobil kategorisinde zirvede Red Bull sporcusu Nasser Al Attiyah yer aldı. Ralli heyecanı 6. günde Hail-Al Duwadimi etabıyla devam edecek.

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi’nin beşinci günü tamamlandı. Rallinin beşinci gününde otomobil kategorisinde zirvede Nasser Al Attiyah kendisine yer buldu. Otomobil kategorisinde ikinci sırayı bir diğer Red Bull sporcusu Carlos Sainz alırken, 14 kez Dakar Ralli kazanarak ’Mr Dakar’ adını alan Stephane Peterhansel etabı üçüncü sırada tamamladı. Bu sonuçla beraber genel klasmanda Nasser Al Attiyah birinci sırada yer alıyor.

4 kere Dakar Ralli kazanan Nasser Al Attiyah, “Çok zor bir etaptı, kolay değildi. Gerçekten deli gibi zorlamaya çalışıyoruz, çok risk alıyoruz. Dünkü sonuçtan sonra daha da zorlamamız gerekti. Bugünü sorunsuz bitirdiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.