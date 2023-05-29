Damadı evlendiğine pişman ettiler

Bursa’da hafta sonu dünya evine giren damadı, arkadaşları evlendiğine evleneceğine pişman etti. Una, yumurtaya buladıkları damadın ateşini de yangın tüpüyle söndüren mahalleli gülme krizlerine girdi.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde geleneklerini yaşatan damadın arkadaşları, ellerine ne geçtiyse damada attı. Kovalarla su dökülen damat, una ve yumurtaya bulunmaktan kurtulamadı. Vatandaşların camlardan ve araçların arkasından güle güle izlediği anlarda, bir kişinin ise yangın tüpüyle gelmesi dikkat çekti. Yangın tüpünü damada boşaltan arkadaşı, geri kalanını ise diğer arkadaşına sıktı.

Gülüşmelerin ve eğlencenin eksik olmadığı düğünde, damak evlendiğine evleneceğine pişman oldu.