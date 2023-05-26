Damadını öldüren kayınpederin yargılanmasına devam edildi

Küçükçekmece’de damadını kalbinden bıçaklayarak öldüren kayınpederin yargılandığı davaya devam edildi. Sanık avukatının müvekkili için akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor istediği duruşmada, mahkeme sanığın 3 hafta gözetim altında kalmasına karar verdi. Babasının akli dengesinin yerinde olduğunu belirten kızı, cezasını çekmesini istedi.

İstanbul Küçükçekmece’de 22 Eylül 2022 tarihinde tartıştığı damadı Volkan Çubukçu’yu kalbinden bıçaklayarak öldüren Turhan Ketenci’nin yargılandığı davaya devam edildi. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Volkan Çubukçu’nun eşi Meral Çubukçu, anne ve babası katılırken, duruşma salonunda tutuklu sanık Turhan Ketenci’nin yanı sırada sanığın akrabaları ve avukatlar da hazır bulundu. Duruşmada mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hüküm verirken, sanık avukatları müvekkilleri için cezai ehliyetinin olup olmadığına dair doktor raporu istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanık Turhan Ketenci’nin 3 hafta boyunca Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altında tutulmasına karar vererek, duruşmayı 2 Ekim tarihine erteledi.

“Delinin böyle bir şey yapamayacağı aşikar ortadır”

Rapor istenmesine karşı çıkan müştekinin babası Mustafa Çubukçu, “Savunmamızı yaptık ve karşı tarafın ceza almasını istedik. Karşı tarafın avukatı ısrarla, ‘Müvekkilim delidir, tam heyet raporu verilmemiş, bir iki tane doktor cezai ehliyeti vardır gibi bir alt yazı vermişler. Ona istinaden diğer doktorların rapor vermesini istiyoruz’ dedi. Israrla beyan ediyor, uğraştırıyorlar. Karşı taraf, oğlumla beraber aynı iş yerinde çalıştığı 3.5 yıllık zaman diliminde oğlumu asla istemiyordu. Planlayarak ve tasarlayarak bu cinayeti işlemiştir, benim kapımda işlemiştir. Buna istinaden delinin böyle bir şey yapamayacağı aşikar ortadır. Artık kanuna ve adalete güveneceğiz” dedi.

“Ben babamın ceza almasını istiyorum, hiçbir şeyi yoktu”

Duruşmanın ardından öldürülen Volkan Çubukçu’nun babası ve eşi karara tepki gösterdi. Katil zanlısı Turhan Ketenci’nin kızı Meral Çubukçu, babasının akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek, “Babamın cezasını çekmesini istiyorum. Benim bildiğim hiçbir sorunu yok, sadece sinir hapı kullanıyordu, onun haricinde yok. Tutukluluğun devam etmesi kararı verildi, 3 hafta gözlem altında tutulacak. Daha sonra hakkında rapor tutulacak. Onun öyle bir rapor alacağını düşünmüyorum, çünkü kendisi deli değil. Eşim bunu hak edecek bir şey yapmadı” diye konuştu.