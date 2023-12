Damadını vuran kayınpederin oğlu suçu üstlenmeye çalışmış

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde damadı ve onun kardeşini tabancayla vurarak yaralayan şahsa ev hapsi cezası verildi. Suçu üstlenmeye çalıştığı ortaya çıkan oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak’taki 4 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. Mustafa S. ile kayınpederi M.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. M.S.’nin kardeşi Osman S.’nin de dahil olduğu tartışma büyüdü. M.Y., tabancayla damadı Mustafa S. ve Osman S.’yi vurarak kaçtı. İki kardeş, vatandaşların yardımıyla araçla özel hastaneye götürüldü. M.Y. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli kayınpederin olay esnasında evde bulunan oğlu M.Y.’yi de gözaltına aldı. M.Y.’nin oğlu, emniyetteki ifadesinde Mustafa S. ve Osman S.’yi kendisinin vurduğunu söyleyerek suçu üstlenmeye çalıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada ise suçu kayınpeder M.Y.’nin işlediği tespit edildi. Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Damadını ve onun kardeşini vuran kayınpedere ev hapsi cezası verilirken, oğlu M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Mustafa S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Osman S.’nin ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi.