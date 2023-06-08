Damak çatlatan lezzet portakalda kahve

Türk damak tadının vazgeçilmezlerinden birisi olan Türk Kahvesi’nin farklı sunumları dikkatleri çekiyor. Balıkesir’in Havran ilçesinde bir lokanta işletmesi müşterilerine Portakal meyvesi içinde Türk Kahvesi sunumu ile büyük beğeni topluyor. Farklı sunumu ve lezzeti ile portakalda kahve ilçenin damak çatlatan lezzetleri arasında yer alıyor.

Kendine has tadı, köpüğü, kokusu ve sunuluş biçimiyle oldukça sevilen Türk kahvesi, son dönemlerde portakal içinde pişirilmesiyle gündeme gelmeye başladı. Portakalda kahveyi deneyimlemek isteyen birçok insan kilometrelerce yol kat ederek Havran’a ziyarette bulunuyor. Fincan yerine portakal içinde servis edilen Türk Kahvesi lezzet yönünden de bir çok kişi cezbediyor.

Yaklaşık 7 yıldır müşterilerine portakalda kahve ikramı yapan Fahri Birgül portakalda kahvenin hikayesini anlattı: “Dağlık bir bölgede malzememiz yoktu. Bu şekilde bir şey denedik. O da oldu. Müşterilerimiz çok beğendi. Değişik bir şey olsun dedik yani. Yani kimyasal olarak hiçbir şey yok. Hepsi doğal. Kahve ve portakal. Hiçbir şey yok başka. Gayet memnunlar. Yani bunu içmek için yani buraya aşağı yukarı elli kilometre yoldan gelenler var. Aşağı yukarı yedi yıl oldu”dedi.

Portakalda kahveyi farlı sunumu ile ilçeye gelenlere tavsiye ettiğini ifade eden Murat Hançer “Havran’ı biri de lezzetler şehri olarak da dillendirebiliriz. Bahri Baba’nın lokantasında böyle de bir portakallı kahve diye de bir farkındalığımız var. Biz tüm misafirlerimizi, tüm halkımızı Havran’a geldiklerinde portakallı kahve içmeye davet ediyoruz. Nokta belli, çarşıda, Fahri Baba’nın yerinde”dedi.

İlçenin narenciyesi ile meşhur olduğunu ifade eden Ersin Sönmez “Burası Fahri Baba’nın yeri. Havranın en güzel lokantalarından biri. Havran’ın mandalinası ve portakalı ünlü. Ayrıca Fahri Baba’nın portakalda kahvesi de meşhurdur.”dedi.