Damar tıkanıklığına INVAMED'ten yapar damar çözümü

Türkiye’de üretilen Atlas Graft Stent, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir hastanın damarlarındaki kritik tıkanıklığı gidererek hayat kalitesini arttırma başarısını gözler önüne serdi.

Damar tıkanıklığının tedavisinde milat olarak kabul edilen, Türkiye’de üretilen Atlas Graft Stent’in başarısı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir hastanın damarlarındaki kritik tıkanıklığı gidererek hayat kalitesini arttırma başarısını gözler önüne serdi. Dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği bu Yapay Damar (Stent Greft) Teknolojisi, uluslararası sağlık alanında büyük bir ilerleme anlamına geliyor.

Stent greft teknolojisi sayesinde tıkanıklar giderildi

Bir hastanın, özellikle geceleri yaşadığı bacak üşümesi şikâyeti üzerine yapılan tomografik damar film görüntülemesi sonucunda, iki bacağının kasık bölgesinden diz kapağına dek uzanan ana atardamarlarının tamamen tıkalı olduğu tespit edildi. Stent greft teknolojisi ile bu tıkanıklıklar başarıyla giderildi. Bu teknolojide, "yapay damar" olarak nitelendirilen Atlas Graft Stent kullanıldı, bu sayede tıkalı damarların yeniden canlandırılması sağlandı.

Bu tıbbi başarı Yayla koordinasyonu ile gerçekleştirildi. Bu teknolojideki "yapay damarın" üreticisi olan INVAMED Medical Innovations Institute, (MII) yerli üretimle uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı.

“INVAMED ailesine teşekkür ederim”

Dr. Mehmet Orkun Şahsivar, bu tıbbi başarıyı "Yerli üretimin kalitesini ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtlanmış oldu. Emeği geçen herkese ve INVAMED ailesine teşekkür ederim. Hastalarımız için bu tedaviler artık çok daha ulaşılabilir." şeklinde değerlendirdi.

INVAMED Medical Innovations Institute MII’in bu alandaki katkısı, Türkiye’nin sağlık alanında ne denli büyük ilerlemeler kaydettiğini ve yerli üretimin önemini bir kez daha gösteriyor. Türkiye’nin bu alandaki başarısı, uluslararası tıp camiasında geniş yankı buldu. Damar tıkanıklığı, yaş ilerledikçe karşılaşılan ciddi bir sağlık sorunu olup, erken ve etkili tedavi ile engellenebilir. INVAMED’in bu alandaki hamlesi, hem hastalar için yeni tedavi yöntemlerinin kapısını aralıyor hem de ulusal sağlık sektörümüzün global başarısına katkıda bulunuyor.