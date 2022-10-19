Damat dehşeti: 2 ölü

Olay, Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi Beyza Sorguç ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S., kayınpederi Şahin Kılıç'ın evine geldi. Ö.S., yanında bulunan tabanca ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti. Baba kız kanlar içinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Beyza Sorguç ve babası Şahin Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Beyza Sorguç ve Şahin Kılıç'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahin Kılıç ile kızı Beyza Sorguç’un cenazeleri bugün Silivri'de toprağa verilecek.