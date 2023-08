Damat taburcu olamayınca nikah hastanede kıyıldı

TAKİP ET

Evlenmek için nikah günü alan genç çiftten damat rahatsızlanınca hastaneye yatırıldı. Damat nikah gününe kadar taburcu olamayınca hastalıkta sağlıkta sözü gerçek oldu, nikah hastanede kıyıldı. O anları anlatan Ferhat ve Eda Özdemir çifti, “Hiç beklemiyorduk böyle bir şey insan biraz üzülüyor ama yapacak bir şey yok sonuçta sağlık. Normal şartlarda çıkışımız olacaktı olmadı, hastalıkta, sağlıkta diyoruz, mutluyuz, 1 ay sonra düğünümüz var, artık eğlencemizi oraya saklıyoruz” şeklinde konuştu.

Muhasebecilik yapan 23 yaşındaki Ferhat Özdemir, bir süre önce tanıştığı Eda Görmemişler ile evlenmeye karar verdi. Önce nişanlanan ardından evlilik hazırlıklarına başlayan çift, bu sürede nikah tarihini aldı. Bir anda rahatsızlanan Özdemir ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada genel cerrahi bölümünde operasyonlar geçiren Özdemir’in tedavi süreci uzarken çift, nikah gününe kadar damadın taburcu olamayacağını öğrendi. Nikah tarihlerini ertelemek istemeyen çift, hastaneye yönetimiyle görüşerek nikahlarını hastanede kıydırmak istediklerini belirtti. Hastane ekibi durum karşısında şaşkınlık yaşarken talebi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit’e iletti. Prof. Dr. Nurettin Yiyit de genç çifti kırmayarak ekibiyle birlikte hastanede nikah için bir alan hazırlatılmasını sağladı. Nikah günü geldiğinde bir yandan nişanlısının elini tutan diğer yandan tedavisinin sürmesine imkan sağlayan cihazı tutan Özdemir, nikah alanına mutlulukla yürüdü. Çiftin yakınlarının ve hastane çalışanlarının katıldığı törende Prof. Dr. Nurettin Yiyit, damadın doktoru hastanenin Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ile bölümün sorumlu hemşiresi Elif Sarıca nikaha şahitlik etti. Büyük bir mutlulukla bir ömür birlikte olmaya “Evet” diyen çift, hastalıkta sağlıkta sözünü de yeniden yaşattı. Hastanedeki nikah töreninden renkli anlar ise kameraya yansıdı.

“Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum"

Nikah tarihlerini heyecanla beklerken rahatsızlığı nedeniyle hastanede kalması gerektiğini söyleyen 23 yaşındaki damat Ferhat Özdemir, nikahın hastanede kıyılmasının herkes için farklı bir durum olduğunu söyleyerek “Hiç beklemiyordum böyle bir şey insan biraz üzülüyor ama yapacak bir şey yok sonuçta sağlık. Sorumlu hemşiremiz yardımcı oldu, normalde ikimizde böyle bir şey düşünmüyorduk ama Allah takdiri, Rabbim utandırmasın inşallah. Aile, çevre olduktan sonra insan her şekilde ayakta durabilir. Sonuçta eşim, ailem burada hastanenin başhekimi, buranın klinik doktoru sağ olsunlar icap ettiler. Çok mutlu oldum, Allah nasip ederse 1 ay sonraki düğünümüz için hazırlık yapıyoruz. Rabbim kimseyi düşürmesin, buraya aratmasın da. Sağ olsunlar yardımcı oldular, 5 kez ameliyat geçirdim, güzel bir süreç oldu, iyileşiyorum” diye konuştu.

“Nerede olduğunun önemi yok ki ben onunla mutluyum"

Nikahlarının hastanede kıyılması konusunda tüm hastane ekibinin çok yardımcı olduğunu söyleyen ve 1 ay sonra düğün yapacaklarını anlatan gelin Eda Özdemir, “2 sene önce tanıştık, bir anda oldu her şey, hastaneye tesadüfen geldik, hastalığını öğrendik. Normal şartlarda çıkışımız olacaktı ama hastalık ilerlediği için biraz daha burada yatışımız olacağını söylediler. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular, burada böyle bir şey yapabilmemize izin verdiler. Sonuçta hastalıkta, sağlıkta her türlü her ne olursa olsun ben de bu durumda olabilirdim o da benim gibi yapardı diye düşünüyorum. O yüzden mutluyum nerede olduğunun önemi yok ki ben onunla mutluyum. 1 ay sonra düğünümüz var, artık eğlencemizi oraya saklıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bekar olarak yatan hastamızın evli bir şekilde taburcu olmasına vesile olmayı bekliyoruz”

Genç çiftin mutluluklarına ortak olmanın kendilerini de sevindirdiğini söyleyen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Benim için ilkti, sağlık dağıtmak adına kurulmuş bu yapıda sağlıklı bir birlikteliğin başlangıcına şahitlik ettik. Ferhat kardeşimizin uzamış bir tedavi süreci var. Devam eden birkaç ameliyatı oldu, yatış süreci de uzayınca daha önce alınmış bir nikah tarihiymiş. Bunu da değiştirmek istemediler, bize böyle bir taleple geldiler. Biz bu talebe kayıtsız kalamadık çünkü çok istekliydiler ve ertelemek istememişlerdi. Biz de küçük bir organizasyon yaptık. Kendileri belediyeden gerekli işlem ve başvurularını yapmışlar, bize şahitlik etmek düştü. Böyle güzel bir başlangıca şahitlik etmek de en büyük dileğimiz şu; inşallah sağlık için olan bu ziyaretlerinin bir sonrası çocuklarını kucaklarına almak için olur. İnşallah bekar olarak hastanemizde yatan hastamızın evli bir şekilde taburcu olmasına vesile olmayı bekliyoruz” dedi.

“Ömür boyu mutluluklar diliyoruz”

Hastasının durumuna ilişkin bilgi veren Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, şöyle konuştu: “17 gün önce buraya gelmişti, acil ameliyatlarını yaptık, revizyon işlemleri yapıldı şu an durumu iyiye gidiyor. Bu süreçte daha önce aldıkları bir randevu olduğunu söylediler. Bu törenin de burada yapılması yönetim tarafından da uygun görüldü ve güzel bir güne şahit olduk. Öncelikle sağlıkları iyi olsun, ömür boyu mutluluklar diliyoruz”