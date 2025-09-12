Damat'tan Yeni Eğitim Yılı Mesajı: İş Birliği ve Özel Eğitime Vurgu

Kurum Faaliyetleri Yerinde İncelendi

Ziyaret kapsamında kurum yöneticileriyle görüşen İlçe Müdürü Damat, yürütülen eğitim ve destek hizmetlerini yerinde inceledi. Özel gereksinimli bireylerin eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak öğretmen ve yöneticilere yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu.

“Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Stratejik Alanlardır”

Ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede Damat, “Yeni dönemde özel eğitim ve mesleki eğitim çalışmalarımızın güçlenerek sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Kurumlar arası iş birliğini geliştirerek daha kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim hedefliyoruz” dedi.

Eğitimde İş Birliği Mesajı

Damat, tüm eğitim paydaşlarının ortak akılla hareket etmesinin öğrencilerin başarısını artıracağını ifade ederek, yeni eğitim-öğretim yılında Silivri genelinde yürütülecek projelerde rehberlik, yönlendirme ve mesleki gelişimin ön planda olacağını vurguladı.