Damga'nın yeni şarkısı 'Yerden Zirveye' yayınlandı

Silivrili genç yetenek Emirhan Bayraktar, ikinci single çalışması olan, Beat ve Mix Masteringini Barbaros Göçmen’in üstlendiği “Yerden Zirveye” şarkısını Spotify, Youtube, Apple Music, Fizy, Deezer ve birçok platformda yayınladı.

Silivri’de doğup büyüyen 17 yaşındaki Emirhan Bayraktar, yaklaşık 5 yıl önce rap müziğe merak sardı. Rap müzik konusunda yeteneği olduğunu fark eden KLLVI ekibi tarafından da keşfedilen Damga, keşfedilmeden önceki şarkılarını 2 sene önce yalnızca Youtube’da yayınladı. Bir buçuk yıl önce de rap müzik ile daha profesyonel ve daha istekli şekilde ilgilenmeye başlayan Damga, “KLLVI” bünyesinde daha profesyonel ve lisanslı şarkılar yapmaya devam etti.

Ailesinin yardımı ve arkadaşlarının desteğini arkasına alan Damga ilk single çalışması olan, altyapısını Atacan Evrensel’in, Mix ve Masteringini Senfo’nun (Anılcan Arslan) üstlendiği “303 Hip Hop” adlı teklisini de Spotify, Youtube dahil olmak üzere birçok platformda yayınladı.

Yeni şarkısı ile ilgili konuşan Damga, “İstanbul’un Silivri ilçesinde 2006 yılında doğdum. Rap müzik ile tanışmam 7-8 yıl öncesine dayanıyor, tabi o zamanlar yaş itibariyle çok anlamıyordum, dinleyip geçiyordum ve rap yapmak gibi bir düşüncem de yoktu. Ortaokul dönemlerinde avuç kadar bir defter aldım ve o deftere bir şeyler karalamak istedim herhangi bir altyapı olmadan yazdığım sözlerimi altyapı olmadan mahalledeki arkadaşlarıma okuyordum. Gün geçtikçe beğenilmeye başladım, bir konuda yeteneğim olduğunu görmek ve beğenilmek hoşuma gitti. Bir süre sonra beat üzerine yazmaya başladım ve evde kendi imkanlarımla kayıt almaya başladım ve yayınladım. Bu şekilde yaptığım 12 parçadan sonra severek dinlediğim ve bana ilham veren yaşadığım ilçedeki Kezzo, Decoy ve Senfo ile karşılaştım.

Yaptığım işleri beğenmeleri sonucunda Decoy’un kurduğu label olan KLLVI’ye alındım ve 2 tane lisanslı şarkı sundum ve sunmaya devam edeceğim. Hatta bir sonraki projem olan “Tek Çarem Ezmek” adlı funky trap ritimlerinin üzerinde akıcı bir şekilde yazdığım parçamı da çok yakında sizlerle paylaşacağım” dedi.