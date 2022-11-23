Damperi açılan kamyon direği devirdi 3 araç zarar gördü

Kaza, 14:00 sıralarında Değirmenköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonun damperi petrol istasyonu mevkiinde açıldı. Açılan damper elektrik direği, sokak aydınlatma direği ve bir ağacı devirdi. Kaza sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken park halindeki 3 araçta maddi hasar oluştu.