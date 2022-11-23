Damperi açılan kamyon direği devirdi 3 araç zarar gördü

Değirmenköy'de, seyir halindeyken damperi açılan kamyonun çarptığı elektrik direğinin devrilmesi sonucu park halindeki 3 araç zarar gördü.

Damperi açılan kamyon direği devirdi 3 araç zarar gördü
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Kaza, 14:00 sıralarında Değirmenköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonun damperi petrol istasyonu mevkiinde açıldı. Açılan damper elektrik direği, sokak aydınlatma direği ve bir ağacı devirdi.  Kaza sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken  park halindeki 3 araçta maddi hasar oluştu. 