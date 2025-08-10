Danamandıra'da 1600 Yıllık Roma Su Yolları Taş Ocağı Tehdidi Altında!

Kültürel ve Ekolojik Miras Alarm Veriyor

Silivri’nin Danamandıra Mahallesi’nde, 4. ve 5. yüzyıllarda inşa edilen ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Roma dönemi su yolları, taş ocağı faaliyetlerinin tehdidi altında. Aksantaş Taş Ocağı’nın mevcut 200 hektarlık alanına ek olarak 60 dönümlük ormanlık bölgede genişleme planları, tarihi mirasla birlikte ekosistemi de riske atıyor.

Koruma Talepleri Yıllardır Bekliyor

Köy halkı ve muhtarlık, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na yaptığı başvuruda alanın arkeolojik sit ilan edilmesini talep etti. Kurul, hattın 50+50 metre koruma alanı ile tescillenmesine karar verse de, yeni taş ocağı ruhsatlarının bu sınırlar içinde kaldığı ortaya çıktı.

Dinamitle Tarih Tehlikede

Bölgedeki kalker ocaklarında yapılacak dinamit patlatmalarının, yer altındaki 1600 yıllık su galerilerinde çökme ve yıkımlara yol açacağı belirtiliyor. Köylüler, koruma mesafesinin artırılmasını ve taş ocağı ruhsatlarının iptalini talep ediyor.

Terkos Havzası ve Su Güvenliği Riski

Danamandıra’dan doğan Mandıra Deresi, Terkos Barajı’nın ana su kaynaklarından biri. Uzmanlar, taş ocaklarının bu kaynaklara zarar vermesi halinde hem ekolojik denge hem de İstanbul’un su güvenliğinin tehdit altına gireceği uyarısında bulunuyor.

Kamuoyuna Çağrı

Silivri Kent Konseyi, çevre ve miras dernekleri ile köy halkı, 11 Ağustos’ta Kastamonu’dan getirilecek orman kesim ekibine karşı tüm STK’ları, basını ve halkı koruma mücadelesine destek vermeye davet etti.

“Bu sadece bir su hattı değil, 1600 yıllık tarihin, biyoçeşitliliğin ve yerel hafızanın korunması mücadelesidir.” mesajı verildi.