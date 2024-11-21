Danamandıra'da Yeşilay'dan öğrencilere özel proje

Silivri Yeşilay Şubesi ve Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğiyle Danamandıra İlk ve Ortaokulu öğrencileri için "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Yeşilay Şube Personeli İmran Mızrak, Gençlik Komisyonu Başkanı Beyza Nur Beksan ve komisyon üyeleri Aysima Taşhan ile Zeynep İlayda Yaran öğrencilere rehberlik etti.

Proje etkinliğinde, öğrencilere bağımlılıkların zararları ve sağlıklı yaşamın önemi anlatıldı. Farkındalık kazandıran etkinliklerle öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. Program sonunda, Danamandıra İlk ve Ortaokulu Müdürü Gizem Ayan ve öğretmenlere, etkinliğe verdikleri destek ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Ulaşım konusunda destek sağlayan kişi ve kurumlara da ayrıca teşekkürlerini ileten Yeşilay yetkilileri, bu tür projelerle daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.