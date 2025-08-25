Danamandıra'daki Taş Ocaklarına Karşı Hukuki Süreç Başlatıldı

31 Temmuz 2025 tarihinde Danamandıra Mahalle Muhtarlığı tarafından Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na yapılan itiraz değerlendirme aşamasındayken, Orman İşletme Müdürlüğü’nün bölgede ağaç kesimine hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.

Bu gelişmeler üzerine İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 15 Ağustos 2025 tarihli kararında, Yüksek Kurul’dan karar çıkıncaya kadar bölgede her türlü inşai ve fiziki müdahalenin durdurulmasına hükmetti. Ayrıca ilgili kurumlara güvenlik önlemlerinin alınması yönünde yazı gönderildi.

Kültürel Miras ve Tarih Çalışma Grubu ile köy halkı, avukatlar ve İstanbul Barosu ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, yürütmeyi durdurma ve ruhsat iptali davası açılması yönünde karar aldı.

Silivri Kent Konseyi’nin açıklamasında, bölgenin kültürel ve doğal mirasının korunması için kararlılıkla mücadeleye devam edileceği vurgulandı.