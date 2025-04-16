Danamandıra Mahallesin 'de Taban Gübresi Dağıtım Töreni Düzenlendi

Silivri’de Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun katılımıyla Danamandıra Mahallesi’nde Taban Gübresi Dağıtım Töreni gerçekleşti. Törene, Silivri Önder Çiftçi Dermeği Başkanı Metin Oral, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş, Danamandıra Mahalle Muhtarı Ziya Demirel ve çiftçiler katıldı.

Danamanadıra ücretsiz gübre desteği programında konuşan Başkan Balcıoğlu, gübre desteğinin ilk kez bu dönem başlatıldığını dile getirdi. Çitçilere verilen desteği sürdüreceklerini kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Bu güzel mahallemizde toprağın diliyle konuşan, güne sabah ezanıyla başlayan, akşam elinde çapa, gözünde umutla günü kapatan çiftçilerimizle bir aradayız. Büyüklerimiz bu topraklara ne verirsen, sana fazlasıyla döner derdi. Biz de tam bu anlayışla buradayız” dedi.

Silivri’nin tarımda öncü ilçe olması için devam eden çalışmalardan söz eden Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Bu destek, sadece bir torba gübre değil…

Bu destek, alın terine saygının, emeğe verilen değerin, kırsalda üretmek için direnen çiftçiye verilen bir selamın karşılığıdır. Siz üretmeye devam edin diye, biz var gücümüzle çalışıyoruz.

Siz bu topraklardan vazgeçmeyin diye biz size elimizi uzatıyoruz.

Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin asıl teminatı, traktörüne mazot koyup sabah tarlasına giden üreticidir.”

Milli ekonominin temelinin tarım olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, tarımı yaşatmak için çalışan bir belediye olduklarını söyledi. Silivri’nin İstanbul’un en büyük çiftçisi olduğunu hatırlatan Başkan Balcıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Siz değerli çiftçilerimizin gayreti ve emeğiyle Silivri’nin toprakları her yıl daha da yeşeriyor. Bizler de her zaman söylediğimiz gibi, sizin üretiminizle güçlenecek, sizin alın terinizle büyüyecek bir Silivri için çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk yılda yani geçtimiz üretim sezonunda, 100 milyon TL’lik bir destek sağladık çiftçilerimize. Tohum isteyen çiftçimize tohum verdik. Saman arayan üreticimize balyasını ulaştırdık. Fideyle bahçesini yeşertmek isteyenin yanında olduk. Sofrasına yağ koyamayan vatandaşımızın elinden tuttuk.”

Silivri’nin topraklarını ranta teslim etmeyeceklerini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Çünkü biliyoruz ki, Emek olmadan ürün olmaz. Dayanışma olmadan hiçbir başarı kalıcı olmaz. İşte bu yüzden biz birlikte üretmeye, birlikte büyümeye devam edeceğiz. Tarım bizim için sadece bir geçim kapısı değil bu toprağın ruhudur, bu memleketin onurudur” diye konuştu.

Gübre dağıtım töreninde Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer de konuştu. Konuşmasında tarımın ilçedeki öneminden söz eden Özer, Danamandıra’nın üretim geçmişine değinerek, “Eskiden buradan İstanbul haline barbunya kamyonları giderdi, o günleri çok iyi hatırlıyorum” ifadelerine yer verdi. “İnşallah Danamandıra yeniden o bereketli günlerine kavuşur” diyerek üretimin artacağına olan inancını vurgulayan Özer, Başkan Balcıoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Törende Silivri Önder Çiftçi Derneği Başkanı Metin Oral da konuştu. Konuşmasında tarımın ilçedeki öneminden söz eden Oral, belediyelerin geçmişte tarıma mesafeli durduğunu ancak artık bu anlayışın değiştiğini belirtti. “Eskiden belediyelerin tarıma dair bir yaklaşımı yoktu ama şimdi hem ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar hem de yol gösteriyorlar” diyerek tarıma verilen desteğin kıymetini vurgulayan Oral, Başkan Balcıoğlu'na teşekkürlerini iletti. Silivri'nin tarımla gelişeceğini ve tarıma verilen desteğin artarak süreceğini dile getiren Oral, “Bu desteklerin devam edeceğine inanıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmasında tarımın önemine değinen Muhtar Demirel, Başkan Balcıoğlu'na teşekkürlerini ileterek, “Bugün burada gübre dağıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Başkanımıza, Ramazan ayında yaptığı yardımlar ve ayçiçek yağı dağıtımı için de teşekkür ederim” dedi. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını ihtiyaç haline getirmiş milletler, önce hürriyetlerini, sonra hasiyetlerini, en çok istikballerini kaybetmeye mahkumdur” sözünü hatırlatarak, “Biz de çalışacağız, yorulacağız, öğreneceğiz” diyerek emeğin önemini vurguladı. Demirel, Başkan Balcıoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadın üretici Müjgan Dalgın Başkan Balcıoğlu'na gübre desteği için teşekkürlerini iletti. "Sayenizde tarlamız nefes aldı" diyen Dalgın, "Emeğimizin karşılığını alabilmek biz çiftçi kadınlarımız için çok kıymetli. Böyle zor zamanlarda yanımızda olmanız bize güç veriyor" ifadelerine yer verdi.

