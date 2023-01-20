Brezilyalı futbolcu Dani Alves, Barselona’da bir eğlence mekanında, bir kadını taciz ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain gibi takımlarda top koşturan Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. İspanya basınında yer alan haberlere göre, 39 yaşındaki futbolcunun 30 Aralık 2022’de İspanya’nın Barselona şehrindeki bir eğlence mekanında, bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve söz konusu olaydan iki gün sonra kadının Alves ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun soruşturma kapsamında mahkemeye çıkacağı aktarıldı.