Daniel Aleksic 100. maçında 3 puanı getirdi

Medipol Başakşehir'in Sırp yıldızı Danijel Aleksic, Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak takımının formasını 100. kez giydi ve attığı golle galibiyeti getirdi.

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  • 04.04.2022 22:38
  • Güncelleme: 04.04.2022 23:20
Daniel Aleksic 100. maçında 3 puanı getirdi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Medipol Başakşehir’in Sırp yıldızı Danijel Aleksic, Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkarak takımının formasını 100. kez giydi ve attığı golle galibiyeti getirdi.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırlarken, turuncu-lacivertliler Aleksic’in attığı golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Sırp oyuncu, İstanbul temsilcisiyle 100. maçına çıkarak dalya yaparken, 26. dakikada Trezeguet’nin pasında düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Sahada kaldığı süre boyunca etkili bir performans ortaya koyan Aleksic, 88. dakikada yerini Pizzi’ye bıraktı.

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2019-2020 sezonunda Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli Cidde takımından transfer edilen orta saha oyuncusu, Başakşehir formasıyla toplam 22 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

İHA

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