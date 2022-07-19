Siemens
SON
DAKİKA
4.5 yaşındaki Eymen’in katil zanlısı annesi ve sevgilisine verilen cezalar belli oldu
8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı!
Tekirdağ'da ortaya çıkan tırtıl istilasıyla beraber, ayçiçeği tarlalarının ilaçlanması sonrasında kovanlarından çıkan arılar bir daha geri gelmedi
Blockchain teknolojisinin kullanım alanı genişliyor
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı!

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı!
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi', Türkiye Cumhuriyeti bakımından 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedildi. Bunun üzerine kararın iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde Danıştay'a çok sayıda dava açıldı.

Danıştay, ‘İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davanın son duruşması Danıştay'da görülmüştü. Davada Danıştay 10. Ceza Dairesi tarafından alınan kararda ‘İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davadaki kararın adli tatilden önce açıklanacağını duyurmuştu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı açılan davaları duruşmalı gören Danıştay 10. Dairesi, sözleşmenin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptali istemli incelemesini tamamladı. Açıklanan kararda Daire, Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Yusuf Eker

Bakmadan Geçme

Başkan Yılmaz'dan 15 Temmuz Mesajı
Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz Mesajı
Karakaş ve Şahin'den mesaj var
Karakaş ve Şahin’den mesaj var
Bayram tatili için gittikleri kaplıca hayatlarını kararttı
Bayram tatili için gittikleri kaplıca hayatlarını kararttı
15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
Sayalar firarisi özel operasyonla yakalandı
Sayalar firarisi özel operasyonla yakalandı
Çorlu'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Çorlu’da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin