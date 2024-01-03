Darıca Belediyesi 2023'ü 748 madalya ile tamamladı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2023 yılında bütün branşlarda toplam 748 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2023 yılında bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla hem ilçenin hem de ülkenin gururu oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın büyük önem verdiği ve sürekli yakından takip ettiği Eğitim Spor Kulübü 13 branşta eğitim verirken yaklaşık 4 bin lisanslı sporcusu bulunuyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, birçok branşta hem ulusal hem de uluslararası başarı yakaladı. Her branşta adeta rüzgar gibi esen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, toplamda 748 madalya kazanarak büyük başarı yakaladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, başarı çizgisini devam ettireceklerini belirterek “Bize her türlü desteği veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ediyorum. Spordaki başarımızı sürdürmek için çalışacağız” dedi.

"Çocuklarının daha fazla sporla uğraşması için çalışmaya devam edeceğiz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2023 yılında elde edilen başarılardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek “Eğitim Spor Kulübümüzün başarısı hepimizi mutlu ediyor. Kulüp başkanımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Spora desteğimiz artarak devam edecek. Biz bu yola çıkarken bizim çocuklara güveniyoruz demiştik. Bizim çocuklar da elde ettikleri başarılarla en güzel övgüyü hak etti. Darıca Belediyesi olarak Darıca’nın çocuklarının daha fazla sporla uğraşması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.