Darıca Belediyesi 5 ayda 27 bin ton çöp topladı

Darıca Belediyesi, sıfır atık uygulamaları çerçevesinde 5 ayda bin 450 ton ambalaj atık, 153 ton cam atığı, 5 bin 130 ton bitkisel atık yağ, bin 480 kilo pil ve elektronik atık, 868 ton evsel atık, 27 bin ton çöp topladı.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak ve bu konuda toplum genelinde farkındalık oluşturmak adına titizlikle çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde ilçe genelinde örnek uygulamaları hayata geçiriyor. Doğayı ve yeşili korumak adına çalışan Darıca Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, bu yılın ilk 5 ayında bin 450 ton ambalaj atık, 153 ton cam atığı, 5 bin 130 ton bitkisel atık yağ, bin 480 kilo pil ve elektronik atık topladı. Ayrıca 868 ton evsel atık, 5 bin 200 ton moloz atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Kendi bünyesinde satın aldığı çöp toplama araçlarıyla da verimli çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, 5 ayda ilçe genelinde 27 bin ton çöp toplayarak İZAYDAŞ tesislerine sevkini sağladı. Sıfır atık konusunda herkesi duyarlı olmaya davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak yaptığımız tüm proje ve çalışmalarda çevreyi ve doğayı korumaya özen gösteriyoruz. Doğamızı korumak hepimizin görevi. Çevre konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sıfır atık çalışmaları hususunda dünyaya örnek olan Emine Erdoğan hanımefendi önderliğinde yürütülen projeleri hassasiyetle uygulamaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Darıca Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya ve canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.