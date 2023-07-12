Darıca Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlık desteği

Darıca Belediyesi, lise tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyor. Uzmanlar, öğrencileri puanları, başarı sıralamaları ve ilgi alanlarına göre en uygun bölüme yönlendiriyor.

Darıca Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencilerin bu süreçte doğru tercih yapmasına yardımcı olabilmek için de tercih danışmanlık hizmeti sunuyor. Darıca Belediyesi Kişisel Gelişim Merkezleri’nde (KİGEM) öğrencilere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor. Gençlerin ilgileri, yetenekleri, puanları, başarı sıralamaları ve liselerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru şekilde yapabilmeleri için destek sağlanıyor.

Gençlerin doğru kararı vermeleri için yanlarında olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Gençlerimiz çok önemli bir süreçten geçiyorlar. Biz de hem onların heyecanına ortak oluyor hem de tercihlerini sağlıklı yapmaları için gayret gösteriyoruz. Eğitim yolculuklarında ücretsiz kurslarımızla onlara her zaman yol arkadaşlığı yapıyoruz. Tercih danışmanlık hizmetimizle de onların gelecekleri adına daha doğru karar alabilmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Gençlerimizin yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.