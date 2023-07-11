Darıca Belediyesi'nden sel bölgesine destek

Darıca Belediyesi,selden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için iş makinelerini Bartın’a sevk etti.

Hafta sonu etkili olan yoğun sağanak yağış sebebiyle Bartın Irmağı ve bölgedeki derelerde taşma meydana geldi. Sel sularının vatandaşları tehdit etmesi üzerine bölgedeki ev ve iş yerlerinin tahliyesine başlandı. Darıca Belediyesi de iş makinelerini bölgeye gönderdi. Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz. Darıca Belediyesi olarak ülkemizin hangi köşesinde ihtiyaç varsa orada olmaya özen gösteriyoruz. Daha önce Kastamonu ve Giresun bölgesinde meydana gelen sel felaketlerinde de yardıma koşmuştuk. Kahramanmaraş merkezli depremlerde nasıl imkanlarımızı seferber ettiysek bugün de Bartın bölgesi için ekiplerimizi ve iş makinelerimizi gönderiyoruz. Bugün olduğu gibi yarın da ülkemizin neresinde bize ihtiyaç olursa yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Ülke olarak bütün zorlukların üstesinden bir arada olarak geleceğiz” dedi.