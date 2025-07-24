Darıca Belediyesi'nin eğitime desteği başarıyı getirdi

Darıca Belediyesi’nin üniversite hazırlık kursları ve Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezi (KİGEM) bünyesinde eğitim alan öğrenciler, 2025 YKS ve LGS sınavlarında gösterdikleri başarılarla ilçenin gururu oldu.

Darıca Belediyesi üniversite hazırlık kurslarında eğitim alan öğrencilerden biri Türkiye 263’üncü, bir diğeri ise Türkiye 686’ıncısı oldu. Ayrıca, ilk 1.000’de 2 öğrenci, ilk 20.000’de 4 öğrenci, ilk 50.000’de 8 öğrenci ve ilk 100.000’de ise 20 öğrenci yer aldı.

Sınavlara hazırlık sürecinde gençlerin en büyük yol arkadaşı olan Darıca Belediyesi, YKS’de olduğu gibi LGS’de de gençleri sınavlara en iyi şekilde hazırladı. KİGEM kurs merkezlerinde LGS’ye hazırlanan öğrencilerden yüzde 1’lik dilimde 2 öğrenci, yüzde 1-5’lik dilimde 7 öğrenci ve yüzde 5-10’luk dilimde de 12 öğrenci yer aldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sınavlarda başarı elde eden gençleri tebrik ederek başarı hikayelerinde yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. Bıyık, "Gençlerimizin gösterdiği bu başarılar bizi hem gururlandırıyor hem de geleceğe dair umudumuzu pekiştiriyor. Darıca Belediyesi olarak eğitim bizim en öncelikli konularımızdan biri. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Kurs merkezlerimizdeki öğretmenlerimize, ailelerimize ve azimle çalışan tüm öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimizin yanında olmaya, onların başarı hikayelerine ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.