Darıca Belediyesi sporcularından uluslararası başarı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle Türkiye’yi ve Darıca’yı gururlandırdı.

Hırvatistan’da düzenlenen Balkan Karate Şampiyonası’nda Milli takım kadrosunda yer alan Darıca Belediye Spor Kulübü sporcuları büyük başarı elde etti. Genç Erkekler 55 kilogram kategorisinde mücadele eden Kerem Yaray, Balkan Şampiyonu olurken, Ümit Erkekler 70 kilogramda yarışan Aras Ege Beyhanoğlu ise Balkan ikincisi olmayı başardı.

İslam Oyunları’nda üçüncülük

Bir diğer önemli başarı da Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen Dünya İslam Oyunları’ndan geldi. Milli Boksör Semih Gümüş, güçlü rakipleri arasında verdiği mücadeleyle şampiyonayı üçüncülükle tamamladı.

Başkan Bıyık’tan tebrik

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, elde edilen dereceler dolayısıyla sporcuları tebrik etti. Spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Bıyık, "Sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Darıca olarak spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kerem Yaray’ı, Aras Ege Beyhanoğlu’nu ve Semih Gümüş’ü yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.