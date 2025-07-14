Darıca'da 15 Temmuz ruhu bir kez daha canlanacak

Darıca’da 15 Temmuz’u unutturmamak ve milli birlik ruhunu yeniden yaşatmak için demokrasi zaferinin 9. yıldönümünde yürüyüş gerçekleşecek.

Darıca Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında anma programı düzenliyor. Milletin destansı direnişinin 9. yılında, şehitleri anmak ve birlik ruhunu yaşatmak amacıyla hazırlanan etkinlikler, 15 Temmuz Salı akşamı gerçekleşecek. Program, saat 20.00’de Darıca Belediyesi önünden start alacak Birlik Yürüyüşü ile başlayacak. Ardından, 21.00’de Dudayev Sahili Amfi Tiyatro Alanı’nda sevilen sanatçı Orhan Hakalmaz sahne alacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz’un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz, milletimizin vatanına, bayrağına ve demokrasisine nasıl sahip çıktığının en net göstergesidir. O gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkes canını ortaya koydu. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bu büyük milletin yazdığı destanı bir kez daha hatırlamak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için tüm hemşehrilerimizi 15 Temmuz Salı akşamı düzenleyeceğimiz yürüyüşe ve anma programımıza davet ediyorum." dedi.