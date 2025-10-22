Darıca'da 25 bin çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verildi

Darıca Belediyesi tarafından kurulan Trafik Eğitim Parkı’nda bugüne kadar yaklaşık 25 bin öğrenciye trafik bilinci aşılandı.

Çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenerek bilinçli bireyler olarak yetişmeleri amacıyla Sırasöğütler Mahallesi’ndeki parkta eğitimler devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla yaklaşık 4 bin 500 metrekare alanda inşa edilen parkta, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde çocuklara yaya ve araç trafiği hakkında teorik bilgiler veriliyor ve uygulamalar yapılıyor.

Gerçek trafik şartlarına benzer tasarlanan yollar, caddeler ve trafik işaretlerinin bulunduğu parkta, öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde teorik eğitimin ardından özel parkurlarda akülü araçlar kullanıyor. Çocuklar, uygulamalı eğitimlerde trafik ışıkları, trafik işaretleri, yaya geçitleri ve güvenli takip mesafesi gibi kuralları eğlenerek öğreniyor.

Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardaki 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerle her yıl 4 binin üzerinde öğrenciye trafik bilinci kazandırılırken, açıldığı günden bu yana tesisten yaklaşık 25 bin öğrenci faydalandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Muzaffer Bıyık, "Her yıl Trafik Eğitim Parkı’mızda 4 binin üzerinde öğrencimize eğitim veriyoruz. Bu yıl da yaklaşık 4 bin çocuğumuz uygulamalı eğitim alacak. Açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 25 bin yavrumuza eğitim vermiş olduk. Trafik eğitimini küçük yaşta almış, sağlıklı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah çocuklarımız burada alacakları eğitimle ileride trafik kurallarını bilen ve önemseyen bireyler olacaklar" diye konuştu.