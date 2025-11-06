Darıca'da anneler üretiyor, çocuklar eğlenerek öğreniyor

Darıca Belediyesi’nin Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezleri (KİGEM), hem kadınlara hem çocuklara eğitim kapısı açıyor. Anneler el becerilerini geliştirirken çocuklar eğitici etkinliklerle öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Darıca Belediyesi’nin mahallelerde hem çocuklara hem de annelere yönelik hizmet verdiği Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezleri (KİGEM) ile çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde eğlenerek öğrenirken kadınlar da el beceri kursları ile kendilerini geliştiriyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ile birlikte Abdi İpekçi Mahallesi’nde bulunan KİGEM’i ziyaret ederek kadın kursiyerler ve çocuklarla sohbet edip kurslar hakkında bilgiler aldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmaları sürdüreceklerini ifade ederek, "KİGEM ile hem anneler hem de çocukları aynı anda eğitim alabiliyor. Kadınlar el beceri kursları ile kendilerini geliştirip ev ekonomilerine katkıda bulunurken çocukları da aynı anda uzman eğitmenler tarafından eğlenerek öğrenebiliyor. Amacımız 7’en 70’e herkesin kişisel gelişimine katkı sunmak" dedi.

Darıca’da kadınların kurslarda aldıkları eğitim sonrası üretecekleri el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunmaları için de çalıştıklarını söyleyen Başkan Muzaffer Bıyık, "KİGEM ile eğitim alan ve el becerilerini geliştiren kadınları ortaya çıkaracağız. El emeği göz nuru eserlerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için çalışma yapıyoruz. Bunun için KİGEM El Emeği Mağazamızı hizmete açtık. Çocukları eğlenerek eğitim görürken kadınlar da gönül rahatlığıyla kendilerini geliştirip ürettiklerini satıp para kazanabiliyorlar. Herkesin mutlu olması için çalışıyoruz. Bu kapsamda mutlu aile mutlu Darıca anlayışıyla hareket ediyoruz" diye konuştu.