Darıca'da anneler ve çocukları aynı çatı altında eğitim görüyor

Darıca’da anneler mesleki kurslara katılırken, çocukları da yan sınıflarda eğitim görüyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ile birlikte ilçedeki Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi’ni (KİGEM) ziyaret etti. Darıca Belediyesi tarafından hayata geçirilen KİGEM’de, kadınlara yönelik el becerisi, kişisel gelişim ve mesleki eğitim kursları verilirken, çocuklara da aynı çatı altında pedagojik destek sağlanıyor. Sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bıyık, ailelerin birlikte geliştiği modelin önemine değindi.

Merkezin kadınların sosyal hayata katılımını artırdığını ifade eden Başkan Bıyık, "Ailelerin birlikte geliştiği bu model bizim için önemli. Darıca Belediyesi olarak bu tür merkezlerin sayısını artırmak için çalışıyoruz" dedi.