Darıca'da çocuklar güvenli parklarda oynayacak

Darıca Belediyesi, 24 saat boyunca kayıt alan güvenlik kameraları ile parkları çocuklar ve aileler için daha güvenli hale getirmek için çalışma başlattı.

Vatandaşların kendini güvende hissetmesini sağlamak ve asayiş olaylarına karşı caydırıcı önlem almak amacıyla Darıca Belediyesi tarafından bütün parklar güvenlik kameralarıyla donatılacak. Yerleştirilecek kameralar ile parklardaki görüntüler 7/24 kayıt altına alınacak. Herhangi bir asayiş olayı meydana geldiğinde ilgili görüntüler anında tespit edilerek emniyet birimleriyle paylaşılacak şekilde entegre edilecek.

Özellikle annelerden en çok bu yönde talep aldıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Sokakta ya da ev ziyaretlerinde özellikle annelerimizden en çok parklara kamera takılsın yönünde talepler aldık. Biz de bu doğrultuda çalışma başlatmıştık. Belirli bir aşamaya gelen çalışmamızla yakında bütün parklarımız özellikle çocuklarımız için daha güvenli hale gelecek. Çocuklarımızın rahatça oyun oynaması ve halkımızın huzurla vakit geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.