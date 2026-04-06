Darıca'da çocuklar hafta sonunu tiyatroyla değerlendiriyor

Darıca’da düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleriyle çocuklar hafta sonlarını hem öğrenerek hem de eğlenerek geçiriyor.

Darıca Belediyesi tarafından Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde ailelerin ve çocukların kaliteli vakit geçirmesi amacıyla çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda hafta sonu sahnelenen "Pamuk ile Kömür" adlı çocuk tiyatrosu, minik izleyiciler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Eğlenceli anlatımının yanı sıra öğretici mesajlar da içeren oyun, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlarken ailelere de çocuklarıyla keyifli anlar yaşama imkanı sundu.

"Çocuklarımızın yüzü güldükçe biz de mutlu oluyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Hafta sonlarını aileler için daha verimli hale getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Bıyık, "Çocuklarımızın mutlu olduğu, ailelerimizin birlikte kaliteli vakit geçirdiği bir Darıca için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocuklarımızın yüzü güldükçe biz de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.