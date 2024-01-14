Darıca'da düzenlenen Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Darıca Belediyesi ve Türkiye Boks Federasyonu ile birlikte düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı. 33 ilden 119 kadın sporcunun katıldığı şampiyona da dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Darıca, dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Darıca Belediyesi ve Türkiye Boks Federasyonu ile birlikte düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, büyük bir coşkuyla sona erdi. Eray Şamdan Spor Salonu’nda 12 sıklette gerçekleştirilen şampiyonada 33 ilden 119 kadın sporcu katıldı.

Ringlerde oldukça çekişmeli müsabakalar yaşanırken, finalde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün sporcusu olan Avrupa Boks Şampiyonu Samet Gümüş ile Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün down sendromlu özel sporcusu Enes Şahin ringe çıkarak gösteri maçı yaptı. Oldukça renkli görüntüleri yaşandığı maçta özel sporcu Enes Şahin, şampiyon boksörü nakavt ederek maçı kazandı. Aynı zamanda TRT ekranlarında da canlı yayınlanan Gösteri maçı izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 33 ilden 119 kadın sporcunun ringe çıkarak madalya için mücadele ettiği Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün sporcusu Güler Deniz Topuz da final heyecanı yaşattı. Finalde mücadele eden Güler Deniz Topuz 57 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da spor şehri Darıca’ya yakışan bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak "119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulübü ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Darıca Belediyesinde göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ve Gençlik Spor Müdürlüğü olarak birçok alanda hizmet etmeyi ve gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Darıca Belediyesi olarak spor şehri Darıca için canla başla çalışıyoruz. Spor kültürü oluşturmak adına bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmayı önemsiyoruz. Darıca’ya ve spora yakışan bir organizasyon oldu. Şampiyonaya katılan ve dereceye giren her bir sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.