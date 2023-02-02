Darıca'da ekipler karla mücadeleye hazır

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışının Darıca’da da başlama ihtimaline karşı ekipler teyakkuza geçti.

Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerini alan Darıca Belediyesi, karla mücadele ekipleri oluşturdu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Bıyık, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, hayatı kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Darıca Belediyesi, 7 kepçe, 3 tuzlama robotu, 1 greyder, 12 kamyonet ve 100 kişilik karla mücadele ekibiyle çalışmaları yürütecek.