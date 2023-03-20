Darıca'da fırınlara Ramazan denetimi

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan öncesi ilçedeki fırınları denetledi. Denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere uyarıda bulunulurken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zabıta ekiplerine eşlik ederek denetimlere katıldı.

Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda denetimlerine de hız verdi. Ramazan süresince ilçede pide ve ekmek satışı yapmaya hazırlanan pastane ve fırınları gezen zabıta ekipleri; hijyen, tezgah, fırın, imalathane ve ekmek gramaj kontrolü yaptı. Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarıda bulunulurken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zabıta ekiplerine eşlik ederek, denetimlere katıldı.

Başkan Muzaffer Bıyık, denetimlerin amacının halk sağlığını korumak olduğunu belirterek, "Ramazan ayına sayılı günlerin kaldığı bu günlerde belediye olarak zabıta ekibi arkadaşlarımızla fırınları denetlemeye çıktık. Temizlik, hijyen ve gramajla alakalı kontrollerimizi yaptık. Ramazan boyunca da marketlerde ve fırınlarda üretim yapan diğer bölümlerde de kontrollerimizi devam ettireceğiz. Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaşacağız ve huzurlu bir ramazan için her türlü çalışmayı yapacağız" dedi.