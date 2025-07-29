Darıca'da hacdan dönen vatandaşlara 'hayırlı olsun' ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kutsal topraklardan dönerek hac farizasını yerine getiren vatandaşları evlerinde ziyaret edip hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Bıyık, ilçe sakinleriyle bir araya gelme programları kapsamında, hac ibadetini tamamlayan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerinde hacıların ibadetlerinin kabul olması temennisini ileten Bıyık, "Rabbim bu kutlu yolculuğunuzu ve ibadetlerinizi kabul etsin inşallah" dedi.

Hacılarla sohbet eden ve kutsal topraklardaki hatıralarını dinleyen Bıyık, haccın İslam’ın en önemli şartlarından biri olduğunu vurguladı. Hac görevini yerine getirenleri ziyaret ederek hayır dualarını almaktan mutluluk duyduğunu belirten Bıyık, "Ne mutlu ki bizlere hacdan dönen hacılarımızı ziyaret ederek ellerini öpüp hayır dualarını alıyoruz. Allah herkese bu kutsal görevi nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.