Darıca'da moloz ve hacimli atıklar için 'atık alım günleri' başlıyor

Darıca ilçesinde sıfır atık hedefi doğrultusunda moloz ve hacimli atıkların düzenli toplanması amacıyla "Atık Alım Günleri" uygulaması başlatıldı.

Darıca Belediyesi tarafından "Daha temiz bir Darıca için el ele" sloganıyla başlatılan uygulama ile atıkların çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında, vatandaşların moloz ve hacimli atıkları için, mahallelerine özel olarak belirlenen toplama tarihlerinden bir hafta önce Darıca Belediyesi’nin 444 7 441 numaralı çağrı merkezine kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Darıca’mızın her köşesini daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir hale getirmek için vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Sıfır atık anlayışıyla geleceğe temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Belirlenen kurallara uymayanlar ve atıklarını rastgele bırakanlar hakkında Çevre ve Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacağı da öğrenildi.

Atık toplama günleri; pazartesi günleri Kazım Karabir ve Emek, salı günleri Fevzi Çakmak, Abdi İpekçi ve Sırasöğütler, çarşamba günleri Osmangazi ve Nenehatun, perşembe günleri Bayramoğlu ve Piri Reis, cuma günleri ise Merkez, Cami ve Bağlarbaşı Mahalleleri olarak belirlendi.